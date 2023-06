Continuam as buscas pelo submersível Titan, desaparecido há várias horas debaixo de água. Nesta altura as autoridades realizam buscas numa área que é sensivelmente do mesmo tamanho da Bélgica, correndo contra o tempo, uma vez que o oxigénio no submersível pode escassear em breve.

O jornalista Luís Varela de Almeida descreveu toda a operação ao pormenor.