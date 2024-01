Todos sabem que ele existe, mas não se reconhece a prática: Parlamento volta a discutir a regulamentação do "lobbying"

O lobbying ou lóbi traduz-se na pressão, exercida geralmente por um grupo organizado, para atingir determinados objetivos ou para defender certos interesses. Em quase todos os países ditos desenvolvidos a prática é legal. Mas Portugal é um caso à parte. Todos sabem que ele existe, mas não se reconhece a prática. As tentativas de regulamentá-lo já foram várias, mas sempre com veto do Presidente da República. Esta quarta-feira, o Partido Socialista apresenta mais uma proposta neste sentido.