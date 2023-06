Na floresta de Shakahola, equipas forenses desenterram, até agora, cerca de 300 pessoas.

Membros de um culto cristão no Quénia deixaram os filhos à fome e "quando as crianças não morriam depressa o suficiente" eram sufocadas. "Toda a gente devia morrer para encontrar Jesus. E tinham que começar com as crianças", diz Francis Wanje, pai de um antigo membro do culto.