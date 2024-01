Tony Carreira aguarda leitura da sentença sobre a morte de Sara: "Não sei o que vai acontecer, mas não vou recorrer"

Tony Carreira decidiu não assistir à leitura da sentença, esta sexta-feira. Mas esta manhã decidiu estar presente na leitura do acórdão por respeito à filha: "Não sei o que vai acontecer, mas não vou recorrer, não é isso que me interessa. O meu objetivo era tentar perceber o que aconteceu. Mas uma vez que toda a gente tem amnésia, o que é que eu posso fazer? Estou aqui porque devo isso à minha filha, nada mais", disse o músico, à entrada do Tribunal de Santarém.