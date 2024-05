Aumentou de forma significativa o número de casos de tosse convulsa, em Portugal. Em quatro meses, foram diagnosticados 200 casos.

As crianças são as mais atingidas - 86% dos casos confirmados são de crianças entre os 10 e 13 anos e bebés com menos de um ano.

A Direção-geral de Saúde (DGS) pede à população para aderir à vacinação.

O pneumologista pediátrico Manuel Ferreira Magalhães explica o que é esta doença e quais os seus sintomas. O especialista esclarece ainda outras questões.