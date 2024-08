Trabalham 20 anos no SNS e ganham o mesmo que um estagiário. Enfermeiros denunciam "apagão"

Os enfermeiros, que retomaram as negociações com o ministério, estão revoltados com o que consideram ser um apagão jurídico que se traduz numa profunda injustiça. Um decreto-lei que pretendia reorganizar as carreiras no setor acabou por fazer voltar ao início da carreira todos os profissionais que, em algum momento, tenham suspendido o trabalho no setor público. Há enfermeiros que trabalharam mais de vinte anos no SNS e que se vêem, afinal, com um salário igual ao de um enfermeiro estagiário que comece a trabalhar agora.