"Trabalhamos sem parar": navio descarrega 200 toneladas de alimentos em Gaza e outro já está em preparação

As forças israelitas dizem que ter matado 27 membros do Hamas em bombardeamentos nas últimas 24 horas. No campo de refugiados de Nuseirat, pelo menos 36 pessoas morreram e as autoridades de Gaza dizem que foram sobretudo crianças. Já na costa do território já foram descarregadas as mais de 200 toneladas de alimentos, que o navio humanitário Open Arms levou até Gaza.