"Tragam-nos para casa": israelitas lembram reféns em dia de esperança

É um dia de esperança em Israel e em Gaza com o anúncio do cessar-fogo. As crianças de Telavive são levadas pelas famílias a um memorável dos reféns, onde deixam brinquedos e ouvem as histórias terríveis destes dias. Na praça, cruza-se o desespero das famílias dos reféns com a esperança de uma nova geração que quer viver em paz, como mostra a reportagem dos envolvidos especiais João Fernando Ramos e Francisco Ferreira.