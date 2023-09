Tragédia na Líbia "era parcialmente evitável se tivesse autoridades estabelecidas com eficácia e controlo do território". A análise de Paulo Portas

No seu habitual espaço de análise, no Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), Paulo Portas aborda as trágicas inundações na Líbia, que já fizeram mais de 11 mil mortos.

O comentador explica a história do país que considera ser "muito mais um território do que um estado" e que, após a guerra civil, passou a ter dois governos.

Em relação às cheias que atingem gravemente a Líbia, afirma que "o que aconteceu aqui tem uma relação com as alterações climáticas", o que por sua vez era, na opinião de Paulo Portas, muito difícil de prever.

Contudo, defende que "era parcialmente evitável se o país tivesse autoridades estabelecidas com eficàcia", acrescentando que as barragens "não tinham manutenção desde 2003".

Outros temas como a subida de taxas de juro do BCE, o impeachment nos EUA e a visita do líder norte-coreano à Rússia também estão em cima da mesa no "Global" deste domingo.