Tragédia no Douro: helicóptero aproximou-se da água a grande velocidade

A TVI revela imagens captadas por uma câmara de videovigilância que mostram a descida abrupta e a pique do helicóptero que se despenhou nas águas do rio Douro. Estas imagens são fundamentais para ajudar a perceber as causas do acidente, assim como as peças que os mergulhadores ainda procuram. A partir desta terça-feira deve ser conhecido o relatório preliminar.