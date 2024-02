Traumas de guerra e mutilações assombram soldados ucranianos

Apesar de não confirmar o número de militares mortos e feridos em combate, a Ucrânia enfrenta um aumento de soldados mutilados e amputados. Os médicos e fisioterapeutas especializados para lidar com este tipo de situações no país não são suficientes. E há ainda o trauma psicológico. As necessidades de saúde mental das tropas ucranianas são maiores do que os tratamentos disponíveis.

A jornalista Helena Lins esteve num centro de reabilitação em Kiev, onde mais de metade das camas estão ocupadas por soldados. Uma reportagem para ver na íntegra, no Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), este sábado.