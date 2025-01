"Trazia as malas vazias para o continente. Levava para os Açores com mercadoria comprada cá ou na Vinted, AliExpress, Shein e Temu": Miguel Arruda

Em entrevista à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), o deputado Miguel Arruda, suspeito de furtar malas nos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada, refere que trazia as suas malas para o continente vazias para depois as levar para os Açores com mercadoria comprada na Vinted, AliExpress, Shein e Temu. Arruda justifica a prática com a rapidez com que as encomendas chegam ao continente português.