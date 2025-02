Três amigos estavam a ver música na TV, tiveram uma ideia, no ano seguinte ganharam 1.500 milhões de euros: o YouTube faz 20 anos

A plataforma de partilha de vídeos YouTube celebra 20 anos. A ideia surgiu quando três jovens viram na televisão as imagens de Justin Timberlake e Janet Jackson, na atuação no intervalo do Super Bowl, e decidiram arranjar uma maneira de partilhá-las. Despediram-se da PayPal, onde todos trabalhavam, para criar esta nova empresa. No ano seguinte, o YouTube foi comprado pela Google por mais de 1.500 milhões de euros e ficaram milionários