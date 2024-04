Três explosões: foi assim que Israel respondeu ao Irão

As forças de Israel responderam esta madrugada ao ataque do Irão do último sábado, na sequência do bombardeamento a um consulado iraniano na capital síria de Damasco no início do mês, em que morreram vários oficiais da Guarda Revolucionária. Terão sido ouvidas "fortes explosões" na província de Isfahan, no centro do país, alegadamente correspondentes à intercepção de drones enviados pelos israelitas. Também há relatos, embora pouco claros, de explosões no Iraque e na Síria.