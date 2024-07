Tribunal de Contas revela falta de dados sobre crianças a entrar para o pré-escolar

Pais com crianças que até agora beneficiaram de creche gratuita ainda não têm resposta do Governo sobre o próximo ano letivo para aquelas que avançam para o pré-escolar. Uma auditoria do Tribunal de Contas revela que a Segurança Social não sabe ao certo quantas crianças aguardam por uma vaga e que a medida põe em risco a sustentabilidade financeira de algumas instituições.