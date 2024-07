Triplo homicídio em Bragança, homicídio em São Brás de Alportel e muitos assaltos. Eis Bonnie & Clyde versão portuguesa

Um homem e uma mulher, conhecidos como 'Bonnie and Clyde portugueses' - uma referência ao casal de criminosos americanos dos anos 30 - foram condenados pelo Tribunal de Faro a nove anos de prisão. O casal, considerado perigoso, foi acusado de vários roubos a postos de combustível no verão de 2022 no Algarve. Num outro processo, os dois estão ainda acusados pelo Ministério Público de um triplo homicídio, ocorrido em Bragança, pouco antes dos assaltos no Algarve. Já antes, em 2018, o casal foi acusado da morte de um homem em São Brás de Alportel, mas foi absolvido por falta de provas.