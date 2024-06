Tripulação da Easyjet dorme no chão do aeroporto de Porto Santo

O pessoal de voo da Easyjet dormiu no chão do aeroporto de Porto Santo no início desta semana. A situação aconteceu devido aos voos cancelados por excesso de horas de trabalho da tripulação, algo recorrente desde abril. Em resposta à TVI, a empresa esclarece que este voo em concreto foi interrompido devido a um incidente a bordo e que a tripulação não efetuou voo no dia seguinte.