Tripulantes da Easyjet em greve: companhia assegura serviços mínimos

Tripulantes da Easyjet começam este sexta-feira uma greve que se vai prolongar até 25 de julho. Os trabalhadores reivindicam melhores salários. A companhia deixou em aberto a possibilidade de realizar 66 voos mas na verdade só tem 10 voos previstos para hoje nos aeroportos de Lisboa e do Porto. A adesão à greve tem sido de 100%, explica à CNN Portugal Ricardo Penarroais, presidente do Sindicato Nacional do Pessoal da Aviação Civil