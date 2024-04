Trocou a família, manteve-se o Palácio: a fotografia do primeiro dia de governo

O primeiro Conselho de Ministros do novo Governo realizou-se, na manhã desta quarta-feira, na residência oficial do primeiro-ministro.

A reunião, que se prolongou por três horas, serviu para a realizar a primeira fotografia oficial do novo governo. O novo ministro da Presidência, António Leitão Amaro prometeu um governo de diálogo para os próximos 4 anos. E repetiu as ideias deixadas por Luís Montenegro no discurso de posse.