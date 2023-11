Troia recebeu o maior exercício de experimentação de drones do mundo

Em Troia localiza-se o Centro de Experimentação Operacional de Veículos Não Tripulados da Marinha Portuguesa, a que o almirante Gouveia e Melo chama "a nossa área 51", o local onde se desenvolvem "ideias fora da caixa". Foi aqui que, no final do verão, cerca de 1400 especialistas de 26 países se reuniram no "maior exercício de experimentação de drones do mundo".