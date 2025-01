Trump: comprar a Gronelândia e, afinal, resolver a guerra na Ucrânia em seis meses

Donald Trump disse tantas coisas e em tantas direções, que vale a pena estar atento para ouvir tudo. Numa conferencia de imprensa na Florida, Trump fez exigências, anúncios inusitados e ameaças. O presidente eleito voltou a sugerir a anexação do Canadá, repetiu que está interessado em comprar a Gronelândia à Dinamarca e quer assumir o controlo do Canal do Panamá. E há mais: vai mudar o nome do Golfo do México. Quanto à guerra na Ucrânia, afinal, quer resolver o problema não em 24 horas, mas antes em seis meses. Para os aliados da NATO deixa a exigência: contribuírem com 5% do PIB.