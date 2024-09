O debate entre Kamala Harris e Donald Trump para as eleições norte-americanas foi o mais intenso dos últimos ciclos eleitorais.

Os candidatos vincaram as divergências em torno da economia, aborto e imigração, mas foi na política externa que os ataques subiram de tom, com Trump a acusar Harris de, se for eleita, pôr em causa a continuidade do Estado de Israel, e Kamala a acusar o adversário de deixar que Putin assumisse o poder em Kiev.