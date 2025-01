Trump e autarca de Los Angeles desentendem-se

O presidente dos Estados Unidos desentendeu-se com a presidente da Câmara de Los Angeles durante um encontro para avaliar as tarefas de recuperação, depois dos violentos fogos que atingiram a costa sul da região. O desentendimento aconteceu quando a autarca explicava o que estava a impedir que as operações fossem mais rápidas. Donald Trump não gostou das queixas e disse-lhe que tinha meios suficientes para fazer as coisas mais depressa.