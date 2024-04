Trump e Biden estão praticamente empatados: "Isto vai ser impróprio para cardíacos", diz Paulo Portas

Se as eleições para a presidência dos Estados Unidos fossem hoje, Donald Trump teria 44,6% e Joe Biden 44,2%: "Ou seja, isto vai ser impróprio para cardíacos", conclui Paulo Portas no seu espaço semanal de comentário no Jornal Nacional da TVI. Paulo Portas analisa a corrida entre Trump e Biden e recorda que há mais três candidatos, entre os quais um Kennedy.