"Trump é pior do que Putin": enquanto o presidente russo tem "tendências homicidas em relação aos inimigos", Trump "é louco varrido"

No seu habitual espaço de comentário no Jornal Nacional da TVI, Miguel Sousa Tavares explica porque considera Trump "pior do que Putin". Além de ter "mais poder" do que o presidente russo, o novo presidente dos EUA "é louco varrido", diz, destacando o facto de, logo nas primeiras horas do seu novo mandato na Casa Branca, Donald Trump ter "perdoado um golpe Estado"