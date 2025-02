Trump e Putin vão abrir "imediatamente" as negociações para o fim da guerra na Ucrânia

O presidente norte-americano anunciou o início imediato das negociações para acabar imediatamente com o conflito, isto depois de ter falado mais de uma hora com Vladimir Putin ao telefone, seguido de uma conversa breve com Volodymyr Zelensky. Trump não revela qual é o plano, mas deu sinais claros de que as negociações passam por uma estreita articulação com Moscovo