Trump está "a conduzir os EUA para um regime autocrático, com o culto de um homem só". "Tem qualquer coisa da Coreia do Norte aquilo"

Na 5.ª Coluna desta semana, Miguel Sousa Tavares faz um balanço dos dois meses do segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca, resumindo-os a uma mudança de regime. “Os EUA já não são uma democracia, são uma autocracia, e com um culto de um homem só. Tem qualquer coisa de Coreia do Norte aquilo”, descreve.