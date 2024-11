Trump está de regresso à Casa Branca - e com poder reforçado para debater aborto e imigração

Donald Trump está de regresso à Casa Branca, e com poder reforçado. É que, além da presidência, os republicanos recuperaram o controlo do Senado e, tudo indica, da Câmara dos Representantes. O Congresso americano fica assim completamente nas mãos de Trump, pelo que, no próximo ano, podemos esperar debates em torno do aborto e da imigração, tal como prometido pela campanha republicana ao longo dos últimos meses.