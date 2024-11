Trump faz o pleno com conquista da câmara baixa, mas nomes polémicos preocupam o mundo

Está oficialmente confirmada uma concentração de poder raramente vista na história dos Estados Unidos. Donald Trump fez o pleno eleitoral com a conquista da Casa Branca e as maiorias no Senado e na Câmara dos Representantes. A confirmação foi conhecida no dia em que o ainda presidente Joe Biden recebeu em Washington o republicano, que por sua vez já começou a colocar nomes polémicos nos lugares-chave do poder.