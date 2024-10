"Trump não ganharia uma eleição em nenhum país europeu"

No seu espaço semanal de comentário no Jornal Nacional, 5.ª Coluna, Miguel Sousa Tavares analisou as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que acontecem na próxima terça-feira, considerando que, "infelizmente", Donald Trump vai regressar à Casa Branca.

"Tenho visto que está tudo empatado, que Kamala está à frente no Wisconsin e Michigan, mas acho que é mais um desejo de se tornar realidade. Trump não perde um único dos seus eleitores e Kamala não consegue ganhar eleitores suficientes naquele que deveria ser o seu campo natural... latinos, negros, juventude", analisa o comentador da TVI, defendendo que, se fosse na Europa, "Trump não ganharia uma eleição em nenhum país, porque é louco, é irresponsável, é ignorante".