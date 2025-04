Trump quer que a Europa abandone a diversidade e a inclusão

Para além da guerra comercial, Donald Trump abriu outra frente de batalha com o resto do mundo, e com a Europa em particular. As embaixadas norte-americanas estão a contactar empresas europeias e a exigir-lhes que acabem com as suas políticas de diversidade e inclusão, tal como já está a ser feito nos EUA. Repito, estamos a falar de empresas nativamente europeias, não de empresas norte-americanas com filiais e escritórios abertos na Europa. Obviamente, um pouco por todo o Velho Continente cresce o desagrado contra o ataque de Trump aos valores mais básicos da humanidade - que estão enraizados na maneira de estar dos europeus.