"Tudo isto foi premeditado e foi uma encenação": administrador da UTAD nega ofensas à integridade física de professor em encontro

O Exclusivo teve acesso à gravação do confronto entre o reitor que impediu um professor de dar aulas após ter sido selecionado em concurso e o próprio docente. Ao longo de mais de 40 minutos, o tom do administrador é intimidatório e chegam a ouvir-se sons de pancadas compatíveis com agressões e o ferrolho da porta a ser trancado. Uma das frases frequentemente repetidas é "dou cabo de si".

O docente em causa apresentou queixa ao Ministério Público por sequestro e ofensas à integridade física, mas o administrador nega tudo e acusa José Sousa de ter encenado a situação em véspera de eleições para a reitoria.

Certo é que, após o incidente, o professor de 63 anos teve de ser assistido no hospital, onde entrou com pulseira laranja e de onde saiu com indicações de repouso. Desde então, José Sousa nunca mais regressou à universidade.