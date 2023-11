"Tudo o que quero é que ele venha e eu possa sentir as suas mãos": Nira relata momento em que o marido israelita com passaporte português foi levado pelo Hamas

Mais de 240 pessoas continuam reféns nas mãos do Hamas e entre elas há pelo menos três com passaporte português. Yossi é um deles. Foi raptado na manhã de 7 de outubro do kibutz Be'eri, junto à fronteira com Gaza. A mulher, também ela com passaporte português, visitou pela primeira vez a casa onde moravam e de onde foram arrancados pelos terroristas.