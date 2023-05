Tutti Frutti: "Afinal quem é que arranjou dinheiro para fazerem a obra?". Apoios da Câmara de Lisboa ao rugby do Belenenses sob suspeita

O Ministério Público está a investigar o negócio do campo de rugby do Belenenses. Aliás, as últimas buscas feitas no caso Tutti Frutti foram justamente à procura de documentos sobre isso, em três edifícios da Câmara e Lisboa.

O terreno em Monsanto foi cedido pela autarquia, no tempo de António Costa. O problema é que em 2017, já com Fernando Medina como presidente, a Câmara atribuiu um apoio financeiro de 200 mil euros.

Nas escutas a que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso, o ex-deputado Sérgio Azevedo vangloria-se de ter sido ele o intermediário em vários favores: os 200 mil da Câmara Municipal de Lisboa, os 50 mil do ACP, e até um desconto da EPAL para a rega da relva.

A contrapartida seria a atribuição da obra à empresa do então empresário e atual deputado social-democrata, Carlos Eduardo Reis.