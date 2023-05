Tutti Frutti: crimes apontados a Medina e Duarte Cordeiro podem prescrever já para o ano

Depois de ter lançado a investigação à operação Tutti Frutti, a TVI fez as contas e detetou que os crimes com molduras penais mais baixas estão no limite do prazo e podem nem ser julgados, caso o Ministério Público não constitua arguidos rapidamente. Estas contas afetam todos os suspeitos revelados pela TVI, mas que o Ministério Público nunca confrontou com as alegações que fez no processo.