Tutti Frutti: "Já temos o nosso cavalo. A seguir, o André Ventura será primeiro-ministro e a gente vai com ele à boleia"

A conspiração para a colocação de pessoas de confiança chegou a André Ventura. O atual líder do Chega foi militante e candidato do PSD à Câmara de loures. Surge nas escutas do processo Tutti Frutti, aparentando ter sido usado como parte do esquema do então deputado Sérgio Azevedo. Confrontado pela TVI, André Ventura nega que tenha feito parte de qualquer esquema.