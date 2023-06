Tutti Frutti: reforço de meios preocupa setor, que teme atrasos noutros casos

Esta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República anunciou um grande reforço da equipa para finalmente acelerar a investigação ao caso Tutti Frutti. Mas, há uns dias, a mesma PGR dizia que as coisas não andavam mais depressa porque não havia meios. Agora que os meios foram atribuídos, quer o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, quer a Ordem dos Advogados, receiam que estejamos perante o problema da ‘manta curta’: tapa-se de um lado e destapa-se do outro,