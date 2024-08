Ucrânia está cada vez mais na Rússia - mas a Rússia também está cada vez mais na Ucrânia

Kiev reforçou as suas posições na província russa de Kursk, enquanto Moscovo avança no Donbass. A Rússia continua a infligir danos na Ucrânia, combatendo a incursão em Kursk, e anunciou esta terça-feira a captura de mais uma localidade na região de Donetsk, informação ainda não confirmada por Kiev. Na tarde desta terça-feira, as forças russas atingiram novamente instalações civis, resultando na morte de uma criança na região de Zaporizhzhia.