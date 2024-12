Ucrânia terá oferecido 95 mil euros e residência num país europeu. Detido suspeito da morte de general russo

A Rússia anunciou a detenção de um homem suspeito de ter matado o general Igor Kirillov. Trata-se de um cidadão do Uzbequistão com 29 anos. Num vídeo divulgado na televisão russa, o homem explica os detalhes do atentado em Moscovo e afirma que foi recrutado pela Ucrânia.