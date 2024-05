UE quer linhas ferroviárias compatíveis de uma ponta à outra. Projeto do TGV português não cumpre para já o requisito

A União Europeia quer mudanças no projeto do TGV, a começar pelas linhas de alta velocidade que terão de ser em bitola europeia. Isto choca, no entanto, com as intenções do Governo, que anunciou a ligação a Madrid em bitola ibérica. O coordenador europeu do projeto virá esta semana a Portugal e antecipa à TVI o que está em causa.