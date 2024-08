Um ano depois, há notícias do submarino que implodiu: caso vai à justiça, família fala em homicídio

A tragédia do Titan continua a intrigar os cientistas, mais de um ano depois do submersível ter implodido. Agora, a família de uma das cinco vítimas decidiu processar por homicídio a companhia Oceangate, proprietária do Titan. Exige uma indemnização de 50 milhões de dólares, perto de 45 milhões de euros. Os advogados garantem que os tripulantes viveram momentos de dor e angústia.