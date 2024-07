Um brinde de 200 euros? IRS vai mudar, saiba como

O mês de setembro deverá trazer um brinde fiscal no salário líquido dos portugueses. Para devolver o alívio do IRS com retroativos a janeiro, o Governo está a estudar a criação de uma tabela de retenção que se aplica exclusivamente em setembro. Na prática, alguns contribuintes podem obter nesse mês um bónus líquido de salário que pode superar os 200 euros.