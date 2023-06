Um dos agressores do imigrante nepalês em Olhão quer regressar à escola

As consequências para os jovens que agrediram o imigrante nepalês em Olhão ainda estão a ser averiguadas. Cinco meses após a decisão do tribunal, identificados 11 suspeitos, entre os quais três menores, o caso ainda não terminou. O advogado de um dos jovens aguarda pelo parecer do Tribunal de Évora sobre o recurso apresentado - que visa atenuar a pena para que o arguido possa frequentar a escola.