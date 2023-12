Um e-mail do filho, a intervenção de Marcelo e até do Governo. O esclarecimento do Presidente da República no caso das gémeas

Marcelo Rebelo de Sousa chamou esta segunda-feira os jornalistas ao Palácio de Belém para esclarecer toda a informação que detém relativamente ao processo do tratamento das gémeas no Hospital de Santa Maria com um medicamento milionário. O Presidente da República anunciou que já enviou declarações à Procuradora-Geral da República, através de uma comunicação do chefe da Casa Civil. "Apurou-se que o meu filho enviou-me um e-mail" sobre este caso, admitiu o chefe de Estado.