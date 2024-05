Foi um dos ilusionistas mais conhecidos do mundo nos anos 80 e 90. Mas agora David Copperfield está a ser acusado por quase 20 mulheres de violência sexual. A denúncia é feita por uma investigação do jornal The Guardian.

Algumas das vítimas dizem que os abusos aconteceram durante os espetáculos, outras garantem que ele as drogou para ter relações sexuais não consentidas.