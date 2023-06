Um homem entrou num parque infantil e esfaqueou quatro crianças e dois adultos. O crime que está a chocar França

No mais improvável dos locais, um parque infantil na cidade de Annecy, próximo da fronteira com a Suíça, um homem de 32 anos esfaqueou seis pessoas - quatro crianças e dois adultos. Três das vítimas estão em perigo de vida. O atacante é um refugiado sírio, cristão, que terá cometido o ataque com uma expressão a que ninguém está habituado: ele terá dito “em nome de Jesus Cristo”.