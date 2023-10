O campo de tiro de Alcochete é uma das hipóteses que está em cima da mesa para a localização do novo aeroporto de Lisboa.

Mas se o novo aeroporto for instalado naquela zona o preço a pagar pode ser bem alto. É que, segundo um estudo de impacto ambiental a que TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso, as autoridades terão de abater mais de 250 mil sobreiros.