Um meteoro por minuto num máximo de cem por hora: vêm aí as Perseidas

Está aí a maior chuva de estrelas cadentes do ano e o auge vai ser nesta madrugada. São as Perseidas. Esta noite vai ser possível observar mais ou menos uma por minuto e um máximo de cem por hora. Vai ser possível em certas condições: vai ter de estar num local com céu escuro, longe das grandes cidades e com um vasto horizonte à volta. Se conseguir reunir estas três, tem um bom espetáculo para ver.