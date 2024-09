"Um tango orçamental" que mais parece "um duelo": Montenegro e Pedro Nuno geram discórdias no IRS Jovem e IRC

O primeiro-ministro reúne-se esta tarde com o líder da oposição, Pedro Nuno Santos, para negociar os trâmites da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2025. E, segundo o secretário-geral dos socialistas, há boas perspectivas para haver um acordo entre PS e Governo, ainda que estejam em cima da mesa duas medidas que geram grande discórdia: o IRS Jovem e IRC.