Uma "catástrofe ambiental e humanitária" e uma "bomba ambiental de destruição maciça": risco de inundações ameaça 42 mil pessoas na Ucrânia

Começa a revelar-se toda a extensão da catástrofe nas margens do rio Dnipro. A prioridade absoluta é salvar as pessoas das áreas que estão a ser inundadas pela colossal massa de água que foi libertada da barragem.

A água é o maior inimigo, mas arrasta outros: as minas que estavam colocadas nas margens do rio estão a ser arrastadas, e tanto podem ficar submersas em qualquer local, como podem explodir no contacto com um obstáculo.

A destruição da barragem de Nova Kahkovka, na Ucrânia, coloca em risco direto dezenas de milhares de pessoas e o abastecimento de água potável. Fica inutilizável uma vasta área de terrenos agrícolas. Uma catástrofe ambiental e de saúde pública que muitos descrevem como “ecocídio”.